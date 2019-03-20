Покупать валюту онлайн по курсам биржи смогут бизнес- клиенты Альфа-банка

"Альфа-Банк занимает сильные позиции на валютном рынке, лидируя по объемам конвертации в России, Центральной и Восточной Европе. Банк работает с сотнями поставщиков валюты во всем мире, используя возможности как биржевого, так и межбанковского (внебиржевого) рынка. Это всегда позволяло предлагать клиентам более привлекательные курсы на крупные сделки свыше 1 млн долларов. Но для сделок объемом до 250 тысяч долларов США сохранялась некоторая разница в курсах с Московской биржей - в пределах 2 копеек. Новая биржевая модель реагирования на курсы эту разницу ликвидировала. Для многих клиентов психологически важна разница с курсом Московской биржи, поэтому безусловно они оценят новые возможности интернет-банка. Для малого и среднего бизнеса также важно, что лучшие курсы для конверсионных операций теперь доступны в интернет-банке, клиентам не обязательно устанавливать и осваивать отдельную программу для торгов, открывать брокерские счета и прочее", - подчеркнула руководитель по развитию продуктов ВЭД Альфа-Банка Юлия Зуйкова.