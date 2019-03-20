Покупать валюту онлайн по курсам биржи смогут бизнес- клиенты Альфа-банка

Альфа-банк первым в РФ предложил полноценный инструмент для конверсионных сделок по биржевой модели без использования брокерских счетов. Воспользоваться предложением могут представители малого и среднего бизнеса.
Курс будет практически таким же, как на бирже, при обмене до 100 тысяч единиц иностранной валюты, при сделке от 100 тысяч до 5 миллионов единиц отклонение от курса составит до 0,5 копейки. При обмене более 5 миллионов единиц курс будет выгодно отличаться от биржевого.
Сервис в режиме онлайн будет контролировать динамику курса и позволит проводить расчеты в режиме реального времени с учетом ежесекундных обновлений. При этом валюта будет зачисляться сразу на банковский счет без потери времени на размещение и вывод денег на брокерский счет.
Клиенты смогут совершать операции и во внебиржевое время за счет того, что банк помимо Московской биржи агрегирует ликвидность более чем 20 площадок.
Чтобы запустить сервис, компания усовершенствовала алгоритм обработки заявок клиентов в системе Alfa FX и интегрировала ее с новой версией онлайн-банка. Это позволило снизить валютные риски и сократить разницу между самым выгодным курсом покупки и продажи до минимальной.
"Альфа-Банк занимает сильные позиции на валютном рынке, лидируя по объемам конвертации в России, Центральной и Восточной Европе. Банк работает с сотнями поставщиков валюты во всем мире, используя возможности как биржевого, так и межбанковского (внебиржевого) рынка. Это всегда позволяло предлагать клиентам более привлекательные курсы на крупные сделки свыше 1 млн долларов. Но для сделок объемом до 250 тысяч долларов США сохранялась некоторая разница в курсах с Московской биржей - в пределах 2 копеек. Новая биржевая модель реагирования на курсы эту разницу ликвидировала. Для многих клиентов психологически важна разница с курсом Московской биржи, поэтому безусловно они оценят новые возможности интернет-банка. Для малого и среднего бизнеса также важно, что лучшие курсы для конверсионных операций теперь доступны в интернет-банке, клиентам не обязательно устанавливать и осваивать отдельную программу для торгов, открывать брокерские счета и прочее", - подчеркнула руководитель по развитию продуктов ВЭД Альфа-Банка Юлия Зуйкова.