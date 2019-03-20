Промпроизводство в Ростовской области сократилось на 9% в 2019 году

Так, по данным Ростовстата, промышленное производство в регионе сократилось на 9,3%. Динамика обрабатывающих производств оказалась хуже, чем год назад – индекс производства в январе-феврале 2019 года составил 86,9%, тогда как по итогам аналогичного периода 2017 года он достигал 130,4%.
В то же время секторы промышленности "добыча полезных ископаемых", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" продемонстрировали рост объемов выпуска продукции. В сравнении с данными за январь-февраль 2018 года индекс производства составил 129,6%,106% и 101,3%, соответственно.