rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Промпроизводство в Ростовской области сократилось на 9% в 2019 году

20 марта 2019, 14:35
Фото: freepik / freepik.com
По итогам января-февраля 2019 года в Ростовской области отмечается падение объемов промышленного производства, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

Так, по данным Ростовстата, промышленное производство в регионе сократилось на 9,3%. Динамика обрабатывающих производств оказалась хуже, чем год назад – индекс производства в январе-феврале 2019 года составил 86,9%, тогда как по итогам аналогичного периода 2017 года он достигал 130,4%.

В то же время секторы промышленности "добыча полезных ископаемых", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" продемонстрировали рост объемов выпуска продукции. В сравнении с данными за январь-февраль 2018 года индекс производства составил 129,6%,106% и 101,3%, соответственно.

Материалы по теме
Ростовская область стала лидером по росту промпроизводства в ЮФОИндекс промпроизводства в Ростовской области достиг 111,5%
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28