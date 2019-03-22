В Ростове неизвестные пытались подкинуть строймусор на чужую площадку

«Во время рейдов мы часто слышим подобные ответы. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Данные обо всех зафиксированных нарушениях, в том числе и об этом инциденте, будут направлены в уполномоченные контрольно-надзорные органы для проведения административного расследования и принятия мер к нарушителям», - пояснил начальник управления экоконтроля Роман Федченко.