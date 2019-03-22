В Ростове неизвестные пытались подкинуть строймусор на чужую площадку

Представители «Чистого города» во время видеосъемки уведомили мужчин о нарушении законодательства, так как в контейнерную площадку сбрасывать строительный мусор запрещено. Правонарушители сообщили, что не знают о б этом, но сбрасывать мусор почему-то приехали именно ночью.
«Во время рейдов мы часто слышим подобные ответы. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Данные обо всех зафиксированных нарушениях, в том числе и об этом инциденте, будут направлены в уполномоченные контрольно-надзорные органы для проведения административного расследования и принятия мер к нарушителям», - пояснил начальник управления экоконтроля Роман Федченко.
Напомним, с 1 января изменилась формула оплаты за вывоз мусора. С момента утверждения тарифа услуга регионального оператора по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальных. Теперь в норматив входит не только вывоз ТКО, но и крупных габаритных отходов (раньше КГО вывозили за отдельную плату). Для вывоза же строительного мусора необходимо заключение отдельного договора.