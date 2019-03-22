В Ростове юрлица могут оплачивать вывоз отходов по факту

Отмечается, что в этом случае не будет применяться норматив накопления, которого так боятся предприниматели. К примеру, в Ростове для кафе норматив составляет 2,72 кубометра отходов с 1 квадратного метра. При этом бывают различные кафе, как на 10 посетителей, так и на 100.