В Ростове юрлица могут оплачивать вывоз отходов по факту

Такая возможность представляется, если у бизнесмена есть собственная площадка для сбора мусора, которой не пользуются другие. Тогда предпринимателю необходимо выбрать периодичность вывоза, число и объем мусорных баков. От этого будет зависеть конечная цена.
Отмечается, что в этом случае не будет применяться норматив накопления, которого так боятся предприниматели. К примеру, в Ростове для кафе норматив составляет 2,72 кубометра отходов с 1 квадратного метра. При этом бывают различные кафе, как на 10 посетителей, так и на 100.
"Чистый город" дал возможность юрлицам самостоятельно выбирать форму оплату, которая будет оптимальной. Предпринимателям, которые еще не заключили договоры, напомнили, что они будут получать счета за прошлые месяцы по нормативу. Чтобы изменить эту схему, необходимо обратиться к регопературу для заключения специального договора.
"Ежедневно коммерческая служба заключает до 400 договоров. Однако остается еще много предпринимателей, которые этого не сделали", - пояснили в компании.
В структуре регоператора создано управление контроля, которое ведет борьбу с недобросовестными юрлицами. Они выявляют случаи, когда предприниматели используют для отходов контейнерные площадки жителей. Все материалы передаются в природоохранные ведомства.
Ознакомиться с типовым договором и подать заявку можно на сайте регоператора. Для заключения договора с "Чистым городом" необходимо переходить по адресу Rostov.clean-rf.ru, с "ЭкоЦентром" - Don-eco.clean-rf.ru.
Также работает колл-центр по номеру 88007070508.