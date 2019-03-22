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Власти Ростова потратят 20 млн рублей на новые мусорные контейнеры

22 марта 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростове закупят около 1500 новых мусорных баков, которые в частности заменят металлические контейнеры на пластиковые, сообщил глава города Ростова Виталий Кушнарев.

Ранее жители Ростова массово жаловались на нехватку мусорных баков и несвоевременный вывоз мусора.

"Контейнеров, действительно, не хватает. Мы сегодня объявили о закупке первой партии контейнеров. Это выйдет примерно 1,5 тысячи мусорных баков на общую сумму 20 миллионов рублей. Кроме того региональный оператор сегодня приобрел гарантированно тысячу новых контейнеров. Мы заменим как существующие металлические контейнеры на пластиковые, так и поставим баки в тех местах, где их, действительно, не хватает", - сообщил Кушнарев.

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