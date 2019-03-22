Власти Ростова потратят 20 млн рублей на новые мусорные контейнеры

"Контейнеров, действительно, не хватает. Мы сегодня объявили о закупке первой партии контейнеров. Это выйдет примерно 1,5 тысячи мусорных баков на общую сумму 20 миллионов рублей. Кроме того региональный оператор сегодня приобрел гарантированно тысячу новых контейнеров. Мы заменим как существующие металлические контейнеры на пластиковые, так и поставим баки в тех местах, где их, действительно, не хватает", - сообщил Кушнарев.