Минпросвещения разберется с увольнением учительницы из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, преподающая в пятом классе русский язык и литературу, опубликовала фотографии в спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады. После этого ее начали травить в учительском коллективе и потребовали написать заявление по собственному желанию. Причиной послужили жалобы родителей учеников. В марте учитель уволилась.