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Минпросвещения разберется с увольнением учительницы из-за фото в купальнике

26 марта 2019, 16:10
Фото: pxhere.com
Министерство просвещения поручило региональным органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением учителя русского языка и литературы из барнаульской школы №13.

Татьяна Кувшинникова, преподающая в пятом классе русский язык и литературу, опубликовала фотографии в спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады. После этого ее начали травить в учительском коллективе и потребовали написать заявление по собственному желанию. Причиной послужили жалобы родителей учеников. В марте учитель уволилась.

В пресс-службе министерства сообщили, что администрации школ должны способствовать взаимопониманию между педагогическим и родительским сообществами, а не давить на педагогов, сообщает RNS.

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