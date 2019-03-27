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Игорь Горин и "Агроком Холдинг" не пошли на "мировую"

27 марта 2019, 12:49
Фото: yanalya / freepik.com
Бизнесмен из Ростова-на-Дону Игорь Горин, в отношении которого запущена процедура банкротства, не сумел подписать мировое соглашение со своим кредитором ООО "Агроком Холдинг", следует из документов, опубликованных на сайте Арбитражного суда.

Из документов следует, что стороны не могут заключить мировое соглашение, поскольку в скором времени планируется осуществить реализацию залогового имущества, обеспечивающего исполнение основных обязательств по кредитным договорам, в которых Горин выступал в качестве поручителя.

"Реализация залогового имущества приведет к прекращению части поручительств, так и уменьшению требований ООО "Агроком Холдинг" в банкротстве должника в размере прямо пропорциональном уменьшению основных требований по кредитным договорам основных кредиторов ООО Юпитер-Ин", ООО "Бон-Аппетит", ООО "Тандем-Агро", ОАО "Интурист в г. Ростове-на-Дону" ООО "Центр бронирования "Плаза-Юг", - говорится в судебных документах.

Торги по реализации залогового имущества назначены на 3 апреля 2019 г.

Известно также, что в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. В качестве одной из мер, направленной на погашение задолженности планируется продажа доли Горина в уставном капитале "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" - застройщика отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.

Крупнейшим кредитором Игоря Горина является ООО "Агроком холдинг", задолженность бизнесмена перед ним достигает 3,7 миллиарда рублей.

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