Игорь Горин и "Агроком Холдинг" не пошли на "мировую"

Из документов следует, что стороны не могут заключить мировое соглашение, поскольку в скором времени планируется осуществить реализацию залогового имущества, обеспечивающего исполнение основных обязательств по кредитным договорам, в которых Горин выступал в качестве поручителя.
"Реализация залогового имущества приведет к прекращению части поручительств, так и уменьшению требований ООО "Агроком Холдинг" в банкротстве должника в размере прямо пропорциональном уменьшению основных требований по кредитным договорам основных кредиторов ООО Юпитер-Ин", ООО "Бон-Аппетит", ООО "Тандем-Агро", ОАО "Интурист в г. Ростове-на-Дону" ООО "Центр бронирования "Плаза-Юг", - говорится в судебных документах.
Торги по реализации залогового имущества назначены на 3 апреля 2019 г.
Известно также, что в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. В качестве одной из мер, направленной на погашение задолженности планируется продажа доли Горина в уставном капитале "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" - застройщика отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.
Крупнейшим кредитором Игоря Горина является ООО "Агроком холдинг", задолженность бизнесмена перед ним достигает 3,7 миллиарда рублей.