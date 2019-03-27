Новороссийские хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Газета «Известия» пишет, что свыше трех часов длилась работа челюстно-лицевых хирургов по спасению женщины от паралича лицевого нерва после того, как цель, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо. Со слов медиков, у пациентки были серьезные разрывы щеки, круговой мышцы полости рта, лицевой артерии и слюнной железы. Раны имели неправильную форму, были загрязнены и обильно кровоточили. Спустя несколько дней после хирургического вмешательства все швы были сняты.