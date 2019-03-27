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Первый праздник «Экодвор» пройдет в Ростове-на-Дону уже 20 апреля

27 марта 2019, 13:40
Фото: javi_indy / freepik.com
В Ростове-на-Дону, а именно на ул. Седова, 10, 20 апреля с 11.00 до 14.00 будет проходить праздничное мероприятие в рамках проекта «Экодвор».

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, розыгрышах подарков и конкурсах, найти что-то подходящее для себя на бесплатной ярмарке полезных вещей, сделать фото на память, прослушать лекции на тему экологии и раздельного сбора отходов. Приносите с собой макулатуру, алюминий и пластик и получайте призы.

Фото: ООО "ГК "Чистый город"

Организаторы мероприятия - представители проекта «Экодвор» в регионе, региональный оператор ГК «Чистый город» и городской департамент ЖКХ и энергетики.

Праздничные мероприятия«Экодвор» авторы проекта проводят в различных российских дворах уже второй год. Главная их цель - популяризация среди жителей городов раздельного сбора отходов. Региональный оператор ГК «Чистый город» поддерживает такие просветительские проекты. Параллельно ростовским оператором по обращению с ТКО будет вестись разъяснительная работа среди подрастающего поколения в данном направлении.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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