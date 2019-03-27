Первый праздник «Экодвор» пройдет в Ростове-на-Дону уже 20 апреля

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, розыгрышах подарков и конкурсах, найти что-то подходящее для себя на бесплатной ярмарке полезных вещей, сделать фото на память, прослушать лекции на тему экологии и раздельного сбора отходов. Приносите с собой макулатуру, алюминий и пластик и получайте призы.
Организаторы мероприятия - представители проекта «Экодвор» в регионе, региональный оператор ГК «Чистый город» и городской департамент ЖКХ и энергетики.
Праздничные мероприятия«Экодвор» авторы проекта проводят в различных российских дворах уже второй год. Главная их цель - популяризация среди жителей городов раздельного сбора отходов. Региональный оператор ГК «Чистый город» поддерживает такие просветительские проекты. Параллельно ростовским оператором по обращению с ТКО будет вестись разъяснительная работа среди подрастающего поколения в данном направлении.