Свыше 900 млн руб потратят на обустройство балки Чадр в Ростове

"Спортивный парковый комплекс будет расположен в балке Чадр. В него войдут спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональным залом, зоны кроссфита, беговые и велосипедные дорожки, воркаут для маломобильных групп населения, серия трасс BMX и MTB, центр и школа скалолазания", - сообщил Бритвин.