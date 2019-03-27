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Свыше 900 млн руб потратят на обустройство балки Чадр в Ростове

27 марта 2019, 11:06
Фото: freepik / freepik.com
В Ростове на территории микрорайона Суворовский до 2023 года появится спортивный парковый комплекс "Чадр", сообщил председатель совета директоров АО "Ростовское" Николай Бритвин.

"Спортивный парковый комплекс будет расположен в балке Чадр. В него войдут спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональным залом, зоны кроссфита, беговые и велосипедные дорожки, воркаут для маломобильных групп населения, серия трасс BMX и MTB, центр и школа скалолазания", - сообщил Бритвин.

Также, по словам спикера, планируется строительство системы из трех озер в истоке реки Темерник с четырьмя дамбами.

Общий объем инвестиций составит 934 миллиона рублей. Реализовать проект планируется до 2023 года.

#Новости#Спасение Темерника#Эксклюзив#Общество
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