В Ростове в 2019 году начнется благоустройство Соборной площади

Глава региона Василий Голубев поручил в течение двух недель создать дизайн-проект территории. Он пояснил, что нужно убрать незаконные торговые павильоны и обустроить новое место для отдыха.
"На этой территории появятся газоны, лавочки и зеленые насаждения. В мае правительство региона рассмотрит подготовленный проект", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас необходимо привести в порядок территорию площади.
Кроме того, в апреле возобновится реконструкция улицы Станиславского, она завершится в октябре.