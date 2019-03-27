rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове в 2019 году начнется благоустройство Соборной площади

27 марта 2019, 09:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону в текущем году начнутся работы по благоустройству Соборной площади, где у местных жителей появится новое место для отдыха, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев поручил в течение двух недель создать дизайн-проект территории. Он пояснил, что нужно убрать незаконные торговые павильоны и обустроить новое место для отдыха.

"На этой территории появятся газоны, лавочки и зеленые насаждения. В мае правительство региона рассмотрит подготовленный проект", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас необходимо привести в порядок территорию площади.

Кроме того, в апреле возобновится реконструкция улицы Станиславского, она завершится в октябре.

Материалы по теме
Новый железнодорожный вокзал построят в Сальске к 2021 годуПод Ростовом построят морские зерновые терминалыМногоквартирные дома построят в Ростове на Донской
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28