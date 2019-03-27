В Ростове в 2019 году начнется благоустройство Соборной площади

В Ростове-на-Дону в текущем году начнутся работы по благоустройству Соборной площади, где у местных жителей появится новое место для отдыха, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев поручил в течение двух недель создать дизайн-проект территории. Он пояснил, что нужно убрать незаконные торговые павильоны и обустроить новое место для отдыха. "На этой территории появятся газоны, лавочки и зеленые насаждения. В мае правительство региона рассмотрит подготовленный проект", - сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас необходимо привести в порядок территорию площади. Кроме того, в апреле возобновится реконструкция улицы Станиславского, она завершится в октябре. Материалы по теме Новый железнодорожный вокзал построят в Сальске к 2021 году Под Ростовом построят морские зерновые терминалы Многоквартирные дома построят в Ростове на Донской