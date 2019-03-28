Авиакомпания «Россия» с известными актерами готовит проект к Году театра

Проект будет состоять из серии видеороликов, в которых известные люди сцены будут рассказывать историю знаменитых российских театров.
Сюжеты разместят в Сети, а также будут транслировать на бортах самолетов «России» через wi-fi.
Рассказы иллюстрируются пейзажами и видами этих театров с высоты птичьего полета.Проект направлен на популяризацию театра.
В частности, авторы хотят напомнить рядовым зрителям, что кино и другие зрелищные искусства «родом» из театра.Просветительский проект авиакомпании «Россия» и Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино анонсировали 27 марта на круглом столе в Общественной палате под названием «Проект Станиславского.
Общество искусства и литературы и Год театра в России».