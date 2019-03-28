Балка Чадр должна стать эталоном в деле реабилитации Темерника

Напомним, на заседании была представлена концепция развития балки Чадр в Суворовском районе, согласно которой, помимо спортивных сооружений, там появятся торговый, гостиничный и спортивный комплексы, будут созданы новые рабочие места.
"Когда мы начали работы в балке, нам пришлось провести земляные работы: убрать много бытового мусора, двухметровый слой ила. В итоге в ней открылось несколько родников, которые наполнили русло. Там уже сейчас утиные семейства селятся", - рассказал Николай Бритвин.
Учитывая факт, что балка Чадр впадает в реку Темерник, мы можем говорить, что этот опыт применим в деле дальнейшего её восстановления.Природный холмистый ландшафт, начавшая восстанавливаться экосистема, строящийся спортивный комплекс, пешеходные и велодорожки в перспективе позволят соединить Чадр с проектируемым линейным экопарком вдоль Темерника. Как пояснил Николай Бритвин, балка лишь фрагмент проекта формирования комфортной городской среды.
"Согласно взглядам медиков, чистота кровеносных сосудов обеспечивает в целом здоровье организма, в том числе и духовное. Так и река с балками, это своего рода система кровеносных сосудов города, которая, при наличии чистой воды, позитивно влияет на состояние городского сообщества. И после того, как мы завершим проект в Суворовском, можно будет этот опыт очистки применить в других балках, впадающих в реку Темерник на территории всего Ростова", - отметил Николай Бритвин.