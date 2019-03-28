Балка Чадр должна стать эталоном в деле реабилитации Темерника

"Согласно взглядам медиков, чистота кровеносных сосудов обеспечивает в целом здоровье организма, в том числе и духовное. Так и река с балками, это своего рода система кровеносных сосудов города, которая, при наличии чистой воды, позитивно влияет на состояние городского сообщества. И после того, как мы завершим проект в Суворовском, можно будет этот опыт очистки применить в других балках, впадающих в реку Темерник на территории всего Ростова", - отметил Николай Бритвин.