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"Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой": новый бренд придумали власти

28 марта 2019, 16:43
Фото: freepik / freepik.com
В Ростове-на-Дону придумали новые бренды в рамках развития и продвижения туризма, сообщила заместитель главы администрации города Ростова Светлана Камбулова.

В Ростове состоялось расширенное заседание ассоциации работодателей "Совет директоров предприятий и организаций города Ростов-на-Дону".

"Специалисты разработали два бренда: "Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой" и "Ростов - папа". Просим всех производителей в Ростове использовать эти бренды на своей продукции для привлечения туристов в наш город и продвижения потенциала Ростова", - сказала Камбулова.

Замглавы администрации добавила, что с привлечением туристов экономика в целом получит дополнительный доход.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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