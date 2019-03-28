"Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой": новый бренд придумали власти

"Специалисты разработали два бренда: "Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой" и "Ростов - папа". Просим всех производителей в Ростове использовать эти бренды на своей продукции для привлечения туристов в наш город и продвижения потенциала Ростова", - сказала Камбулова.