"Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой": новый бренд придумали власти

В Ростове состоялось расширенное заседание ассоциации работодателей "Совет директоров предприятий и организаций города Ростов-на-Дону".
"Специалисты разработали два бренда: "Ростов-на-Дону - жизнь течет рекой" и "Ростов - папа". Просим всех производителей в Ростове использовать эти бренды на своей продукции для привлечения туристов в наш город и продвижения потенциала Ростова", - сказала Камбулова.
Замглавы администрации добавила, что с привлечением туристов экономика в целом получит дополнительный доход.