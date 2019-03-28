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Участок пляжа в Сочи безвозмездно получит фонд "Талант и успех"

28 марта 2019, 10:56
Фото: Narek75/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Фонд по выявлению и поддержке одаренных детей "Талант и успех" безвозмездно получит более 400 метров пляжа в Имеретинской низменности в Сочи, следует из документов на сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

Участок в междуречье рек Мзымта и Псоу фонд получит сроком на 5 лет.

Отмечается. что передача в пользование краевого недвижимого имущества не повлечет за собой изменения его целевого назначения и не потребует расходов бюджетных средств.

Фонд "Талант и успех", созднанный в 2014 году по предложению президента РФ Владимира Путина, в 2016 году учредил в Сочи образовательный центр "Сириус", в который ежемесячно приезжают по 800 детей из всей России.

В марте 2019 года фонд стал единственным поставщиком услуг по содержанию территорий, находящихся в границах Олимпийского парка в Сочи.

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