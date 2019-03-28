Участок пляжа в Сочи безвозмездно получит фонд "Талант и успех"

Участок в междуречье рек Мзымта и Псоу фонд получит сроком на 5 лет.
Отмечается. что передача в пользование краевого недвижимого имущества не повлечет за собой изменения его целевого назначения и не потребует расходов бюджетных средств.
Фонд "Талант и успех", созднанный в 2014 году по предложению президента РФ Владимира Путина, в 2016 году учредил в Сочи образовательный центр "Сириус", в который ежемесячно приезжают по 800 детей из всей России.
В марте 2019 года фонд стал единственным поставщиком услуг по содержанию территорий, находящихся в границах Олимпийского парка в Сочи.