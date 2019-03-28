В Ростове будут судить бизнесмена за обман банков на 1,7 млн руб

"Мужчина работал в сфере реализации мебели. Он заключил договоры с тремя кредитными компаниями, в рамках которых он мог совершать операции от имени банков", - сказано в сообщении.
В 2018 году бизнесмен передал в банки фальшивые электронные светокопии паспортов 26 человек. Он оформил кредиты на покупку мебели.
Отмечается, что обвиняемый обналичил поступившие на его счет деньги. Размер ущерба превысил 1,7 миллиона рублей.
По факту мошенничества завели уголовное дело, его передали в Первомайский райсуд города.