В Ростовской области ужесточат меры к подрядчикам, ремонтирующим дороги

"С целью исключения случаев некачественного и неполного выполнения работ, а также стимулирования своевременного исполнения подрядными организациями обязательств по контрактам, нами продуман ряд мер. Первое, это новшество, оплата за выполненные работы будет производиться после полного выполнения всех работ по контракту и их проверки специализированными организациями. Это значит, что не будет той системы, где кто-то что-то помесячно выполнил, мы эти работы принимали и оплачивали. Оплата будет после завершения всех работ", - рассказал Гойда.