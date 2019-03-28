В Ростовской области ужесточат меры к подрядчикам, ремонтирующим дороги

"С целью исключения случаев некачественного и неполного выполнения работ, а также стимулирования своевременного исполнения подрядными организациями обязательств по контрактам, нами продуман ряд мер. Первое, это новшество, оплата за выполненные работы будет производиться после полного выполнения всех работ по контракту и их проверки специализированными организациями. Это значит, что не будет той системы, где кто-то что-то помесячно выполнил, мы эти работы принимали и оплачивали. Оплата будет после завершения всех работ", - рассказал Гойда.
Во-вторых, по его словам, будет увеличен размер обеспечения контракта — до 30%. При падении более 25% эта цифра может вырасти до 45%.
"Также сейчас рассматривается опыт государственных компаний о гарантийных обязательствах. В частности, об удержаниях до конца гарантийного срока. Мы понимаем, что это может быть большой нагрузкой для подрядчика, но такие меры нужны особенно на объектах, где падение в цене контракта на госзакупках составляет больше 25%", - подчеркнул Гойда.