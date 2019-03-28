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В Ростовской области ужесточат меры к подрядчикам, ремонтирующим дороги

28 марта 2019, 14:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростовской области общую сумму за работу по ремонту дорог подрядчик будет получать только после истечения гарантийного срока, рассказал первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

"С целью исключения случаев некачественного и неполного выполнения работ, а также стимулирования своевременного исполнения подрядными организациями обязательств по контрактам, нами продуман ряд мер. Первое, это новшество, оплата за выполненные работы будет производиться после полного выполнения всех работ по контракту и их проверки специализированными организациями. Это значит, что не будет той системы, где кто-то что-то помесячно выполнил, мы эти работы принимали и оплачивали. Оплата будет после завершения всех работ", - рассказал Гойда.

Во-вторых, по его словам, будет увеличен размер обеспечения контракта — до 30%. При падении более 25% эта цифра может вырасти до 45%.

"Также сейчас рассматривается опыт государственных компаний о гарантийных обязательствах. В частности, об удержаниях до конца гарантийного срока. Мы понимаем, что это может быть большой нагрузкой для подрядчика, но такие меры нужны особенно на объектах, где падение в цене контракта на госзакупках составляет больше 25%", - подчеркнул Гойда.

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