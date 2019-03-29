Более 60 чел покусали иксодовые клещи в Ростовской области в 2019 году

Из общего количества укушенных 23 человека - дети до 14 лет.
В связи со сложившейся ситуацией в области перед началом эпидемиологического сезона проводят эпизоотологическое обследование природных зон, чтобы обнаружить места локализации носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций и своевременно провести мероприятия по их истреблению.
Жителей области просят при выезде на природу надевать закрытую одежду, на которой можно сразу заметить клещей и проводить визуальную проверку их присутствия каждые 15-20 минут.