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Более 60 чел покусали иксодовые клещи в Ростовской области в 2019 году

29 марта 2019, 09:21
Фото: pxhere.com
С начала 2019 года от иксодовых клещей в Ростовской области пострадали 62 человека, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Из общего количества укушенных 23 человека - дети до 14 лет.

В связи со сложившейся ситуацией в области перед началом эпидемиологического сезона проводят эпизоотологическое обследование природных зон, чтобы обнаружить места локализации носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций и своевременно провести мероприятия по их истреблению.

Жителей области просят при выезде на природу надевать закрытую одежду, на которой можно сразу заметить клещей и проводить визуальную проверку их присутствия каждые 15-20 минут.

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