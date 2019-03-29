Приказ об объединении театра в Ярославле с Александринкой отменил Медведев

Напомним, в рамках приказа планировалось объединить старейший профессиональный театр Ярославля и Александринский театр в Санкт-Петербурге. Новый театр должен был переехать в столицу страны.
"Решение о приостановке было принято из-за обращений общественности к Дмитрию Медведеву. Мединскому поручили провести широкое обсуждение проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к обсуждению подключат профессиональное сообщество.
Ярославский театр хотели присоединить в Александринке для экономии денег.