rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приказ об объединении театра в Ярославле с Александринкой отменил Медведев

29 марта 2019, 10:36
Фото: Bossi/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа главы Минкульта РФ Владимира Мединского о создании Первого национального театра на базе двух учреждений, сообщает ТАСС.

Напомним, в рамках приказа планировалось объединить старейший профессиональный театр Ярославля и Александринский театр в Санкт-Петербурге. Новый театр должен был переехать в столицу страны.

"Решение о приостановке было принято из-за обращений общественности к Дмитрию Медведеву. Мединскому поручили провести широкое обсуждение проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к обсуждению подключат профессиональное сообщество.

Ярославский театр хотели присоединить в Александринке для экономии денег.

Материалы по теме
Новые перспективы появятся у "Лидеров России" - ПутинСтроящийся по указанию Путина мост появится под Ростовом в конце 2019 гПорошенко: на выборах главный соперник — Владимир Путин
#Новости#Политика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14