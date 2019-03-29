В Ростове задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Марии Перебейнос

"Задержанным является уроженец Ростовской области. По данным следствия, он убил 23-летнюю девушку, тело которой нашли 3 сентября 2018 года", - пояснили в управлении.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - 15 лет колонии. В данный момент проводятся следственные действия.
Напомним, в конце августа в Ростове пропала 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Через четыре дня ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом.
Примерно в этот период было найдено тело еще одной молодой ростовчанки. Тогда задержали 37-летнего мужчину, которого сейчас обвиняют сразу в трех убийствах.