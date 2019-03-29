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В Ростове задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Марии Перебейнос

29 марта 2019, 12:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве молодой девушки, сообщили в региональном УСКР.

"Задержанным является уроженец Ростовской области. По данным следствия, он убил 23-летнюю девушку, тело которой нашли 3 сентября 2018 года", - пояснили в управлении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - 15 лет колонии. В данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в конце августа в Ростове пропала 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Через четыре дня ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом.

Примерно в этот период было найдено тело еще одной молодой ростовчанки. Тогда задержали 37-летнего мужчину, которого сейчас обвиняют сразу в трех убийствах.

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#Новости#Происшествия
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