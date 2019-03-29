В Южный военный округ поступит на вооружение новый ракетный комплекс

"Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" проходит испытания на полигоне Ашулук. Я не могу сказать, когда завершится испытание, решение принимают разработчики. Ожидается, что в этом году", - сообщил Астафьев.
Он отметил, что после проведения государственных испытаний комплексы поступят на вооружение, начнется их поставка в войска. "Есть план определенный, куда и когда комплексы должны поступить. В первую очередь, будет перевооружена одна из воинских частей, которая находится в Краснодарском крае", - заключил спикер.
По его словам, на полигоне также были представлены ракеты-мишени, которые уже сейчас используют для подготовки военнослужащих войск противовоздушной обороны. "Они имитируют полностью полет настоящих баллистических ракет, крылатых ракет, боевых беспилотников", - отметил Астафьев. По его словам, специалисты используют их при учебных стрельбах.