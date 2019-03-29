В Южный военный округ поступит на вооружение новый ракетный комплекс

Он отметил, что после проведения государственных испытаний комплексы поступят на вооружение, начнется их поставка в войска. "Есть план определенный, куда и когда комплексы должны поступить. В первую очередь, будет перевооружена одна из воинских частей, которая находится в Краснодарском крае", - заключил спикер.