"Юг Руси" наказали под Ростовом за зараженные семена

С двумя исками в суд обратилось региональное управление Россельхознадзора. Оно потребовало привлечь компанию к административной ответственности за нарушения.
Одна из проверок коснулась "Юг Руси Филиал "Базковский", где взяли пробы от партии подсолнечника весом почти 1,5 тысячи тонн. Во время испытаний выяснилось, что партия заражена малым мучным хрущаком.
В другом случае проверка коснулась организации "Юг Руси" филиал "Целинский" в поселке Целина донского региона. В пыльных сметках, отобранных в рабочей башне, специалисты обнаружили личинки трогодермы изменчивой и амбарного долгоносика.
Кроме того, оборудование на складах, где хранятся партии подсолнечника, оказалось в пыли. На сепараторном этаже на некоторых окнах не было стекол, поэтому птицы свободно летали по помещению.
В результате компанию привлекли к ответственности и оштрафовали на общую сумму 100 тысяч рублей.
ЗАО "Юг Руси" работает с 2000 года, главным видом деятельности является складирование и хранение грузов.