Более 3 тыс человек не получили повестки о призыве в армию на Дону

Во время пресс-конференции были озвучены результаты осеннего призыва 2018 года. Так, приняты решения о призыве на военную службу в отношении чуть более четырех тысяч и о направлении 13 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Получили отсрочки от призыва на военную службу более 10 тысяч человек.