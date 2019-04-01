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Более 3 тыс человек не получили повестки о призыве в армию на Дону

1 апреля 2019, 11:45
Фото: Kireyonok_Yuliya / freepik.com
В Ростовской области продолжает сохраняться проблема с оповещением военнообязанных граждан, сообщил военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

Во время пресс-конференции были озвучены результаты осеннего призыва 2018 года. Так, приняты решения о призыве на военную службу в отношении чуть более четырех тысяч и о направлении 13 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Получили отсрочки от призыва на военную службу более 10 тысяч человек.

"Этот год командованием нашего округа объявлен годом работы с уклонистами. Нам необходимо проанализировать вопросы оповещения, так как на сегодняшний день более трех тысяч человек пока мы не нашли и не оповестили их", - сообщил Трушин.

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