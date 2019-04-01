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Более 75 млн руб требуют власти Ростова с застройщика нового кладбища

1 апреля 2019, 08:17
Фото: rostov-gorod.ru
МКУ "Управление капитального строительства Ростова" подало иск на 75,6 миллиона рублей к "ДРСУ Юга" за задержки при строительстве нового кладбища, следует из материалов электронной картотеки.

Согласно заключенному договору, кладбище в Мясниковском районе должно было быть построено к маю 2018 года.

Как заявил истец, подрядчик неоднократно нарушал договоренности, в связи с чем ему посылали претензии с требованием выполнить запланированный объем работ и оплатить неустойку.

При этом "ДРСУ Юга" с претензиями не согласно и уверяет, что сроки не сорваны, а просто имели место задержки при выполнении тех или иных работ.

Новое кладбище обещали открыть осенью 2018 года, но оно не работает до сих пор.

Следующее судебное заседание по делу назначили на 17 апреля.

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