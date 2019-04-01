Главный тренер ГК "Ростов-Дон" прокомментировал возвращение Анны Вяхиревой

Напомним, что 26 января Анна Вяхирева получила серьезную травму локтя левой руки во время матча против "Меца". Тогда лечащий врач спортсменки Мануэля Лейеса сообщил, что восстановление правой полусредней займет предположительно четыре месяца.
"Мы очень надеемся, и это было бы очень хорошей новостью как для нашей команды, так и для всего гандбола, если бы она вернулась до конца этого сезона. Но мы не будем на нее давить, она под надзором врачей. Когда они уже окончательно ей позволят вернуться в команду и когда она скажет, что готова на 100% играть, то тогда она вернется к игре", - сообщил Амброс Мартин.