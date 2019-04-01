Главный тренер ГК "Ростов-Дон" прокомментировал возвращение Анны Вяхиревой

"Мы очень надеемся, и это было бы очень хорошей новостью как для нашей команды, так и для всего гандбола, если бы она вернулась до конца этого сезона. Но мы не будем на нее давить, она под надзором врачей. Когда они уже окончательно ей позволят вернуться в команду и когда она скажет, что готова на 100% играть, то тогда она вернется к игре", - сообщил Амброс Мартин.