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"Иногда нужно вылезать из скорлупы"

1 апреля 2019, 08:26
Фото: pixabay.com
В конкурсе "Лидеры России 2018-2019" победили два участника из Ростовской области: вице-президент — директор имущественно-правового департамента "Галс-Девелопмент" Михаил Попов и замглавы администрации Новочеркасска по финансовым вопросам Константин Хмельницкий.

RostovGazeta узнала у финалистов, почему они победили только со второй попытки и что в конкурсе самое легкое.

В первый ли раз участвуете?

Хмельницкий: Во второй, конкурсу всего два года. В первый раз я остановился на стадии полуфинала, просто не прошел по баллам целом. Где не удалось, в этом году я подтянул. Но финал был гораздо сложнее, чем полуфинал, даже обсуждать нечего.

Попов: Во второй. В первый раз ни до какого этапа не дошел, на дистанционном остановился.

Как готовились?

Хмельницкий: Я бы не сказал, что я как-то специально себя готовил к финалу. К этому ж не готовятся за неделю или за две. Конкурс достаточно широкоформатный. Он конкретно о том, что ты умеешь или не умеешь на сегодняшний день. Ну, литературу можно почитывать про коммуникации, про способы общения в коллективе и так далее. Но в целом, чтобы в этом конкурсе побеждать или уверенно двигаться вперед, нужно обладать достаточным теоретическим и практическим опытом в сфере управления. Поэтому какой-то специальной подготовки под конкурс я не делал.

Константин ХмельницкийКонстантин Хмельницкий
Константин Хмельницкий
Фото: Россия 1

Но литературу читал, не буду озвучивать конкретных авторов. В отчете о прохождении того или иного этапа дается рекомендуемая литература. Это как пример, как вариант, не обязательно должна быть именно она, может быть и другая. Я литературу брал, смотрел. Тем более она для участников конкурса выдается на безвозмездной основе.

Попов: Никак. Такая разница, потому что организация конкурса совершенствуется из года в год. Она направлена на то, чтобы более качественно выбирать победителей, и тесты становятся все более объективными и качественными.

Что было самым сложным и самым легким?

Хмельницкий: Если брать финал, то самое сложное - это все дни находится в состоянии максимальной психологической нагрузки. Все конкурсанты специально были погружены в такие условия, стрессовые достаточно. Когда дефицит времени, дефицит данных для принятия определенных решений, продолжаются изо дня в день. Это первое.

А второе: многие конкурсанты, участвующие в финале, достаточно быстро подружились, нашли общий язык. Я постоянно перестраиваться не пытался, но многие видели, что помимо дружбы и того, что мы единый коллектив, мы - конкуренты. Из 300 человек было 100 победителей. Сначала мы вместе ходим на обед и завтрак, общаемся, и у нас много общего. Потом переходим к состоянию полукоманды, полуконкурентной борьбы. Это достаточно нелегко.

Фото: katemangostar / freepik.com

Легко было работать на команду, когда не требуется принимать решения в конфликтных ситуациях. Мне это давалось без проблем.

Попов: Знаете, какая история. В конкурсе самым сложным было решиться в нем участвовать. Я не был уверен, что конкурс соответсвует моему текущему уровню и статусу. Представляете, вы, будучи главным редактором, начинаете участвовать в конкурсе корреспондентов? Вот такая же история.

Простого там не было ничего. Все остальное требовало напряжения, сил и интеллектуальных способностей, но в целом, - это показатель его высокого статуса.

Какой социальный проект представляли?

Хмельницкий: У меня был проект "Дарите книги с любовью", он направлен на то, чтобы пополнять книжные фонды библиотек.

Мы договорились с магазинами, которые продают книги. Библиотеки в свою нам дали запросы на конкретные издания, которые бы хотели взять наши читатели, но их, к сожалению, нет. Это, в основном, современная литература, в том числе научная.

Покупатели могли купить книги по сниженной цене, практически по себестоимости, и отдать их, чтобы мы их передали в библиотеки. За несколько дней мы собрали больше 130 книг, востребованных, хороших. А не то, что знаете, кто-то с полок ненужное убрал.

Фото: pressfoto / freepik.com

В этом проекте образовалась очень интересная команда, планируем продолжать. Его и администрация поддерживает, отдел молодежи, и библиотечное сообщество. Понимаете, это проекты, у которых нет минусов. Они всем полезны, не надо тратить каких-то денег, а людям от них лучше.

Попов: Помощь в решении миграционных вопросов силами студентов и преподавателей юридического факультета Южного федерального университета. На базе юридической клиники были организованы бесплатные консультации для наших соотечественников, не имеющих российского гражданства, украинцам и не только. Им помогали оформить документы, получить гражданство.

У меня нет подробной статистики, но главное - эта история работает. Конечно, мы будем ее продолжать.

Кто ваш наставник? Какое обучение выбрали?

Хмельницкий: Мой наставник будет известен в начале апреля. Естественно, я пожелания свои отмечал, когда была возможность выбрать потенциального наставника из всех почти девяти десятков. Не думаю, что сейчас можно пофамильно перечислять этих людей, так как только один будет наставником.

Фото: Floris Oosterveld/CC BY 2.0 / flickr.com

По поводу обучения решение тоже должны принять в течение всего года, оно достаточно сложное. Это грант на миллион рублей, им нужно распорядиться взвешенно. Но у меня есть два высших образования, защищенная кандидатская, поэтому не знаю, скорее всего, MBA в Москве.

Попов: Пока не знаю, что выберу. Нужно внимательно посмотреть, что предлагается, и обсудить эту историю. Время еще есть, мне нужно определиться до ноября. Идей много, но нет таких, которыми я готов делиться.

Предлагали ли уже новые посты и проекты после победы?

Хмельницкий: Нет, я приехал на работу. Меня тепло встретил коллектив, поздравил руководитель. И в общем-то я сейчас занимаюсь своей любимой ежедневной работой. Конкурс - конкурсом, а работать дальше буду.

Попов: Всякого рода предложения поступают постоянно без моего участия в конкурсе. Другое дело, что конкурс меняет фокус и профиль этих предложений. К стандартным бизнес-предложениям, которые поступали всегда, добавились проекты с социальной направленностью.

Не всякое предложение интересно, но всякое предложение я рассматриваю и принимаю более-менее взвешенное решение относительно того, могу ли я быть полезен людям, могут ли они быть полезны мне и насколько интересен проект, который предлагается.

Что нужно, чтобы победить в этом конкурсе?

Хмельницкий: Упорно работать над собой каждый день. И хотеть победить. Видите, какой девиз у этого конкурса: "Лидерами не рождаются, лидерами становятся". То есть нужно поставить себе цель и каждый день системно, с утра до вечера, к ней идти. И все получится.

Фото: pixabay.com

Я регулярно повышаю квалификацию, занимаюсь саморазвитием. И сама работа затрагивает широкий спектр направлений, мы непосредственно работаем с людьми, с жителями города. Поэтому тут саморазвитие ежедневное.

Попов: Нужно большое желание, определенный уровень знаний и интеллекта и, безусловно, развитые лидерские качества. Стоит усердно работать над собой, много читать и знакомиться с лучшими практиками лидерства.

Давали ли вам рекомендации о том, что улучшить. Если да, то над чем еще нужно поработать?

Хмельницкий: Да, эти рекомендации даются конкурсантам в отчетах. Это достаточно личная тема. Оценщики по своему мнению сказали, что эти компетенции развиты лучше, а эти - хуже. Но говорить, что у меня развито лучше или хуже, я бы не стал сейчас. Те рекомендации, которые мне даны в отчете, я обязательно буду использовать с тем, чтобы улучшить свои качества.

Я изначально участвовал в конкурсе, чтобы меня оценили компетентные люди со стороны и сказали: "Вот здесь ты молодец, а здесь - не молодец". Потому что иногда нужно вылезать из скорлупы и пытаться посмотреть со стороны: какой ты управленец, специалист, лидер, в конце концов.

Попов: Да, безусловно, давали. Это локальные рекомендации по усилению тех или иных управленческий компетенций и лидерских качеств. В первую очередь, это список литературы и анализ лучших практик.

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