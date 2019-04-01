"Иногда нужно вылезать из скорлупы"

Хмельницкий: Я бы не сказал, что я как-то специально себя готовил к финалу. К этому ж не готовятся за неделю или за две. Конкурс достаточно широкоформатный. Он конкретно о том, что ты умеешь или не умеешь на сегодняшний день. Ну, литературу можно почитывать про коммуникации, про способы общения в коллективе и так далее. Но в целом, чтобы в этом конкурсе побеждать или уверенно двигаться вперед, нужно обладать достаточным теоретическим и практическим опытом в сфере управления. Поэтому какой-то специальной подготовки под конкурс я не делал.