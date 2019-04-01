"Иногда нужно вылезать из скорлупы"

RostovGazeta узнала у финалистов, почему они победили только со второй попытки и что в конкурсе самое легкое.
В первый ли раз участвуете?
Хмельницкий: Во второй, конкурсу всего два года. В первый раз я остановился на стадии полуфинала, просто не прошел по баллам целом. Где не удалось, в этом году я подтянул. Но финал был гораздо сложнее, чем полуфинал, даже обсуждать нечего.
Попов: Во второй. В первый раз ни до какого этапа не дошел, на дистанционном остановился.
Как готовились?
Хмельницкий: Я бы не сказал, что я как-то специально себя готовил к финалу. К этому ж не готовятся за неделю или за две. Конкурс достаточно широкоформатный. Он конкретно о том, что ты умеешь или не умеешь на сегодняшний день. Ну, литературу можно почитывать про коммуникации, про способы общения в коллективе и так далее. Но в целом, чтобы в этом конкурсе побеждать или уверенно двигаться вперед, нужно обладать достаточным теоретическим и практическим опытом в сфере управления. Поэтому какой-то специальной подготовки под конкурс я не делал.
Но литературу читал, не буду озвучивать конкретных авторов. В отчете о прохождении того или иного этапа дается рекомендуемая литература. Это как пример, как вариант, не обязательно должна быть именно она, может быть и другая. Я литературу брал, смотрел. Тем более она для участников конкурса выдается на безвозмездной основе.
Попов: Никак. Такая разница, потому что организация конкурса совершенствуется из года в год. Она направлена на то, чтобы более качественно выбирать победителей, и тесты становятся все более объективными и качественными.
Что было самым сложным и самым легким?
Хмельницкий: Если брать финал, то самое сложное - это все дни находится в состоянии максимальной психологической нагрузки. Все конкурсанты специально были погружены в такие условия, стрессовые достаточно. Когда дефицит времени, дефицит данных для принятия определенных решений, продолжаются изо дня в день. Это первое.
А второе: многие конкурсанты, участвующие в финале, достаточно быстро подружились, нашли общий язык. Я постоянно перестраиваться не пытался, но многие видели, что помимо дружбы и того, что мы единый коллектив, мы - конкуренты. Из 300 человек было 100 победителей. Сначала мы вместе ходим на обед и завтрак, общаемся, и у нас много общего. Потом переходим к состоянию полукоманды, полуконкурентной борьбы. Это достаточно нелегко.
Легко было работать на команду, когда не требуется принимать решения в конфликтных ситуациях. Мне это давалось без проблем.
Попов: Знаете, какая история. В конкурсе самым сложным было решиться в нем участвовать. Я не был уверен, что конкурс соответсвует моему текущему уровню и статусу. Представляете, вы, будучи главным редактором, начинаете участвовать в конкурсе корреспондентов? Вот такая же история.
Простого там не было ничего. Все остальное требовало напряжения, сил и интеллектуальных способностей, но в целом, - это показатель его высокого статуса.
Какой социальный проект представляли?
Хмельницкий: У меня был проект "Дарите книги с любовью", он направлен на то, чтобы пополнять книжные фонды библиотек.
Мы договорились с магазинами, которые продают книги. Библиотеки в свою нам дали запросы на конкретные издания, которые бы хотели взять наши читатели, но их, к сожалению, нет. Это, в основном, современная литература, в том числе научная.
Покупатели могли купить книги по сниженной цене, практически по себестоимости, и отдать их, чтобы мы их передали в библиотеки. За несколько дней мы собрали больше 130 книг, востребованных, хороших. А не то, что знаете, кто-то с полок ненужное убрал.
В этом проекте образовалась очень интересная команда, планируем продолжать. Его и администрация поддерживает, отдел молодежи, и библиотечное сообщество. Понимаете, это проекты, у которых нет минусов. Они всем полезны, не надо тратить каких-то денег, а людям от них лучше.
Попов: Помощь в решении миграционных вопросов силами студентов и преподавателей юридического факультета Южного федерального университета. На базе юридической клиники были организованы бесплатные консультации для наших соотечественников, не имеющих российского гражданства, украинцам и не только. Им помогали оформить документы, получить гражданство.
У меня нет подробной статистики, но главное - эта история работает. Конечно, мы будем ее продолжать.
Кто ваш наставник? Какое обучение выбрали?
Хмельницкий: Мой наставник будет известен в начале апреля. Естественно, я пожелания свои отмечал, когда была возможность выбрать потенциального наставника из всех почти девяти десятков. Не думаю, что сейчас можно пофамильно перечислять этих людей, так как только один будет наставником.
По поводу обучения решение тоже должны принять в течение всего года, оно достаточно сложное. Это грант на миллион рублей, им нужно распорядиться взвешенно. Но у меня есть два высших образования, защищенная кандидатская, поэтому не знаю, скорее всего, MBA в Москве.
Попов: Пока не знаю, что выберу. Нужно внимательно посмотреть, что предлагается, и обсудить эту историю. Время еще есть, мне нужно определиться до ноября. Идей много, но нет таких, которыми я готов делиться.
Предлагали ли уже новые посты и проекты после победы?
Хмельницкий: Нет, я приехал на работу. Меня тепло встретил коллектив, поздравил руководитель. И в общем-то я сейчас занимаюсь своей любимой ежедневной работой. Конкурс - конкурсом, а работать дальше буду.
Попов: Всякого рода предложения поступают постоянно без моего участия в конкурсе. Другое дело, что конкурс меняет фокус и профиль этих предложений. К стандартным бизнес-предложениям, которые поступали всегда, добавились проекты с социальной направленностью.
Не всякое предложение интересно, но всякое предложение я рассматриваю и принимаю более-менее взвешенное решение относительно того, могу ли я быть полезен людям, могут ли они быть полезны мне и насколько интересен проект, который предлагается.
Что нужно, чтобы победить в этом конкурсе?
Хмельницкий: Упорно работать над собой каждый день. И хотеть победить. Видите, какой девиз у этого конкурса: "Лидерами не рождаются, лидерами становятся". То есть нужно поставить себе цель и каждый день системно, с утра до вечера, к ней идти. И все получится.
Я регулярно повышаю квалификацию, занимаюсь саморазвитием. И сама работа затрагивает широкий спектр направлений, мы непосредственно работаем с людьми, с жителями города. Поэтому тут саморазвитие ежедневное.
Попов: Нужно большое желание, определенный уровень знаний и интеллекта и, безусловно, развитые лидерские качества. Стоит усердно работать над собой, много читать и знакомиться с лучшими практиками лидерства.
Давали ли вам рекомендации о том, что улучшить. Если да, то над чем еще нужно поработать?
Хмельницкий: Да, эти рекомендации даются конкурсантам в отчетах. Это достаточно личная тема. Оценщики по своему мнению сказали, что эти компетенции развиты лучше, а эти - хуже. Но говорить, что у меня развито лучше или хуже, я бы не стал сейчас. Те рекомендации, которые мне даны в отчете, я обязательно буду использовать с тем, чтобы улучшить свои качества.
Я изначально участвовал в конкурсе, чтобы меня оценили компетентные люди со стороны и сказали: "Вот здесь ты молодец, а здесь - не молодец". Потому что иногда нужно вылезать из скорлупы и пытаться посмотреть со стороны: какой ты управленец, специалист, лидер, в конце концов.
Попов: Да, безусловно, давали. Это локальные рекомендации по усилению тех или иных управленческий компетенций и лидерских качеств. В первую очередь, это список литературы и анализ лучших практик.