Конгресс стоматологов Юга России пройдет в Ростове

Одно из самых масштабных мероприятий для стоматологов посетят более 2,5 тысячи специалистов из разных регионов России.
В рамках конгресса в Ростове пройдет выставка-продажа оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, медицинской одежды и мебели для стоматологических кабинетов и клиник. Кроме того, участников ждет конференция "Актуальные вопросы стоматологии-2019" и конкурс "Лучший стоматолог Дона".
В 2019 году конгресс впервые проходит весной, официальное открытие назначено 3 апреля в 11.00 мск в "ДонЭкспоцентре".