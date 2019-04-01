Конгресс стоматологов Юга России пройдет в Ростове

В рамках конгресса в Ростове пройдет выставка-продажа оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, медицинской одежды и мебели для стоматологических кабинетов и клиник. Кроме того, участников ждет конференция "Актуальные вопросы стоматологии-2019" и конкурс "Лучший стоматолог Дона".