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Конгресс стоматологов Юга России пройдет в Ростове

1 апреля 2019, 12:51
Фото: senivpetro / freepik.com
С 3 по 5 апреля в Ростове-на-Дону пройдет Конгресс стоматологов Юга России, сообщил пресс-центр "ДонЭкспоЦентра".

Одно из самых масштабных мероприятий для стоматологов посетят более 2,5 тысячи специалистов из разных регионов России.

В рамках конгресса в Ростове пройдет выставка-продажа оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, медицинской одежды и мебели для стоматологических кабинетов и клиник. Кроме того, участников ждет конференция "Актуальные вопросы стоматологии-2019" и конкурс "Лучший стоматолог Дона".

В 2019 году конгресс впервые проходит весной, официальное открытие назначено 3 апреля в 11.00 мск в "ДонЭкспоцентре".

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