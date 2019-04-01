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На пачках сигарет может появиться предостережение о риске пожаров

1 апреля 2019, 11:06
Фото: pixabay.com
Нескольким российским ведомствам предложили разработать идею поместить на пачки сигарет предупреждение о том, что неосторожность во время курения может приводить к пожарам.

Инициатором этой идеи стала правительственная комиссия по профилактике нарушений. Она обратилась с такой рекомендацией к министерствам здравоохранения и сельского хозяйства, а также к МЧС. Об этом 31 марта сообщило агентство RNS.

Ранее Министерство здравоохранения предложило выпускать на российский рынок только обезличенные пачки сигарет. Этот пункт включили в новый проект Стратегии формирования ЗОЖ населения до 2025 года. Однако в ФАС назвали эту идею избыточной, непродуктивной и вредной для рынка.

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