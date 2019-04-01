На пачках сигарет может появиться предостережение о риске пожаров

Инициатором этой идеи стала правительственная комиссия по профилактике нарушений. Она обратилась с такой рекомендацией к министерствам здравоохранения и сельского хозяйства, а также к МЧС. Об этом 31 марта сообщило агентство RNS.
Ранее Министерство здравоохранения предложило выпускать на российский рынок только обезличенные пачки сигарет. Этот пункт включили в новый проект Стратегии формирования ЗОЖ населения до 2025 года. Однако в ФАС назвали эту идею избыточной, непродуктивной и вредной для рынка.