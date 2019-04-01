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Освободить арестованных в Крыму исламистов потребовал Евросоюз

1 апреля 2019, 08:13
Фото: fs1communitytv/CC BY 2.0 / flickr.com
Представители Евросоюза потребовали освободить арестованных по делу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" крымских татар, обращение размещено на сайте Европейской службы внешнеполитических действий.

В обращении говорится, что действие организации на территории Украины является легальным, кроме того, "Евросоюз не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены".

Прошедшие на прошлой неделе аресты рассматриваются как "нападения на крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно высказались против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова".

По сообщению российских СМИ, представители Крымский властей назвали такие заявления "от лукавого" и посоветовали ЕС заниматься своими внутренними делами.

В Крыму 27 марта задержали 23 участника запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", содержаться под стражей они будут до 15 мая.

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