Освободить арестованных в Крыму исламистов потребовал Евросоюз

В обращении говорится, что действие организации на территории Украины является легальным, кроме того, "Евросоюз не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены".
Прошедшие на прошлой неделе аресты рассматриваются как "нападения на крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно высказались против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова".
По сообщению российских СМИ, представители Крымский властей назвали такие заявления "от лукавого" и посоветовали ЕС заниматься своими внутренними делами.
В Крыму 27 марта задержали 23 участника запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", содержаться под стражей они будут до 15 мая.