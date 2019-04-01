Отношения России и Украины при победе Зеленского не изменятся — эксперты

"Петр Порошенко очень похож на Бориса Ельцина этой волей и осознанием, еще более усиливающее ее обстоятельства - потеря власти чревата как минимум тюремным сроком для себя самого и ближнего круга, а то и чем-то похуже. Петр Порошенко, как и Борис Ельцин, сумел прорваться во второй тур, имея еще за несколько месяцев до выборов сильно уступающий конкурентам рейтинг, на фоне хаоса в стране и войны на одной из ее окраин. Он уже одержал мини-победу и сейчас на коне, он "растущая луна". Поэтому, можно сказать, что социология за Зеленского, дух "реальной политики" в ее постсоветском варианте - за Порошенко", - подчеркивает Смагин.