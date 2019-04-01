Отношения России и Украины при победе Зеленского не изменятся — эксперты

Posted 1 апреля 2019, 15:19
Published 1 апреля 2019, 15:19
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Напомним, что 31 марта на Украине состоялись выборы президента. Результаты подсчета 60,28% протоколов показали, что Владимир Зеленский продолжает лидировать с 30,36% голосов избирателей. Во втором раунде он сойдется с главой государства Петром Порошенко.
По мнению политолога Станислава Смагина, формально Владимир Зеленский - явный фаворит второго тура, если исходить из социологии и "беглого анализа".
"Ему должна отойти основная часть электората Юлии Тимошенко, да и на уровне штабов у них вроде переговоры о союзе, хотя сам Зеленский это отрицает. Отойдет ему и значительная часть электората Юрия Бойко - конечно, "Зе" даже формально и условно не пророссийский, как Юрий Бойко, кандидат, но хотя бы русскокультурный, призывал к диалогу с Донбассом, предлагал не давить русский язык (правда, потом выяснилось, что он говорил совсем другое)", - говорит Смагин.
Но, по его словам, за Петром Порошенко административный ресурс и "звериная воля" к сохранению власти, которая, по мнению эксперта, на "постсоветском пространстве имеет особенность оказываться более актуальным фактором, чем социология".
"Петр Порошенко очень похож на Бориса Ельцина этой волей и осознанием, еще более усиливающее ее обстоятельства - потеря власти чревата как минимум тюремным сроком для себя самого и ближнего круга, а то и чем-то похуже. Петр Порошенко, как и Борис Ельцин, сумел прорваться во второй тур, имея еще за несколько месяцев до выборов сильно уступающий конкурентам рейтинг, на фоне хаоса в стране и войны на одной из ее окраин. Он уже одержал мини-победу и сейчас на коне, он "растущая луна". Поэтому, можно сказать, что социология за Зеленского, дух "реальной политики" в ее постсоветском варианте - за Порошенко", - подчеркивает Смагин.
Координатор "Лиги избирателей – Ростов" Дмитрий Абросимов уверен, что победа Владимира Зеленского как в теории, так и на практике очевидна.
"Шансы у него очень высокие, так как за него точно проголосовали Восток, Юг и Центр. Он кандидат, который удовлетворяет большинство населения. Петр Порошенко в своей компании использовал антироссийские выступления, лозунги, что, конечно, скажется на голосовании", - считает Амбросимов.
Смягчение к России
Станислав Смагин заявляет, что на отношениях с Россией избрание Владимира Зеленского не скажется почти никак.
"У всех из участвовавших кандидатов, включая "пророссийского" Юрия Бойко, есть консенсус: ЕС и НАТО - хорошо, Россия не очень хорошо или вообще лютый смертельный враг (почти все остальные), Донбасс надо зачистить и вернуть в состав Украины, причем надежнее силовыми, а не дипломатическими методами. Поэтому - нет, в рамках послемайданной системы кандидат, готовый к реальной перемене в отношениях к русским и России, невозможен. Максимум - нюансы, градус жесткости туда-сюда", - говорит эксперт.
Дмитрий Амбросимов также считает, что отношении России и Украины могут измениться, но незначительно.
"Он (Владимир Зеленский - прим.ред.) уже заявлял о том, что нужно искать выходы из ситуаций, нужно пытаться делать переговоры. Но в целом ситуация по России не смягчится, потому что для любого украинского политика вопрос, например, кому принадлежит Крым, является очевиден. Ответ: это часть Украины, которую захватили сепаратисты. Поэтому Владимир Зеленский из этого капкана выйти не сможет никак. Он будет говорить с этой позиции, но возможны переговоры", - подчеркивает Амбросимов.
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