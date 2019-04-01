Парк в жилом районе "Суворовский" в Ростове очистили от мусора

Всего в общегородском субботнике в Ростове приняли участие более шести тысяч человек. На уборку города вышли представители 525 организаций и юридических лиц, в помощь им задействовали 151 единицу спецтехники. Участники субботника привели в порядок территорию возле мемориала "Тачанка", лестницу на проспекте Чехова, убрали в парке Горького, скверах Чуковского и Оганова, в городских лесах. Всего за субботник в городе собрали свыше 833 тонн мусора.