Парк в жилом районе "Суворовский" в Ростове очистили от мусора

Posted 1 апреля 2019, 12:43
Published 1 апреля 2019, 12:43
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
На уборку района вышли около 100 человек, среди которых были не только местные жители, но и представители управляющих компаний "Платовское", "Суворовское" и "Чадр", а также активисты Октябрьского отделения "Единой России". Из жителей микрорайона самыми активными оказались жильцы домов по улицам Драгунская, 10 и 12, а также Уланская, 1/2.
В ходе субботника добровольцы прошли территорию всего парка от главного входа до озер, они собрали мусор, встречающийся на пути. Среди собранного мусора нашлись и довольно экзотические вещи в виде колючей проволоки, автомобильных шин, панелей иномарок, а также отходы бывшего военного полигона, некогда располагавшегося на этой территории.
Следующий субботник пройдет 13 апреля, его организуют сотрудники ИКЕА, которые проведут мастер-классы по раздельному сбору мусора.
Всего в общегородском субботнике в Ростове приняли участие более шести тысяч человек. На уборку города вышли представители 525 организаций и юридических лиц, в помощь им задействовали 151 единицу спецтехники. Участники субботника привели в порядок территорию возле мемориала "Тачанка", лестницу на проспекте Чехова, убрали в парке Горького, скверах Чуковского и Оганова, в городских лесах. Всего за субботник в городе собрали свыше 833 тонн мусора.
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