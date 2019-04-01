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Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки

1 апреля 2019, 08:53
Фото: mil.ru
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

В феврале 2017 года военно-врачебная комиссия признала невозможность прохождения службы Адамского на плавсредстве. Капитан, как выяснилось, имеет некоторые ограничения. Год спустя ВВК вновь пришла к такому решению. В мае прошлого года приказом министра обороны командир лодки был освобожден от должности и зачислен в запас. Адамский с этим решением не согласился и обратился в Новороссийский гарнизонный военный суд с требованием обязать отменить приказ и восстановить его в должности, также Адамский потребовал положенные выплаты в размере более 120 тысяч рублей.

"Северо-Кавказский окружной военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу капитана Андрея Адамского на решение Новороссийского гарнизонного военного суда, оставил его в силе", - отметили в суде.

На заседание суда апелляционной инстанции Адамский не явился. Андрей Адамский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за ракетный удар по террористам в Сирии в 2016 году.

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