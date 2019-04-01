Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки

В феврале 2017 года военно-врачебная комиссия признала невозможность прохождения службы Адамского на плавсредстве. Капитан, как выяснилось, имеет некоторые ограничения. Год спустя ВВК вновь пришла к такому решению. В мае прошлого года приказом министра обороны командир лодки был освобожден от должности и зачислен в запас. Адамский с этим решением не согласился и обратился в Новороссийский гарнизонный военный суд с требованием обязать отменить приказ и восстановить его в должности, также Адамский потребовал положенные выплаты в размере более 120 тысяч рублей.