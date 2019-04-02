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Бывшего офицера Минобороны посадили в Ростове на 19 лет за участие в ИГИЛ

2 апреля 2019, 08:29
Фото: vk.com/hisa83
Бывшего офицера министерства обороны России Дениса Хисамова осудили на 19 лет колонии строгого режима в Ростове за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда.

Хисамов уволился из Минобороны РФ в звании капитана в 2009 году. В 2015 году он отправился в Сирию по поддельному загранпаспорту гражданина Таджикистана, где участвовал в терактах на стороне ИГ.

Во время захвата населенного пункта Эр-Рай, в котором принимал участие Хисамов, погибли восемь человек. Кроме того, Хисамов участвовал в казнях. Его задержали в Турции в 2017 году, а после депортации в Таджикистан передали правоохранительным органам России.

"Хисимов осужден на 19 лет колонии строгого режима. Государственный обвинитель ранее просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в суде.

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