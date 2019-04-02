Бывшего офицера Минобороны посадили в Ростове на 19 лет за участие в ИГИЛ

Во время захвата населенного пункта Эр-Рай, в котором принимал участие Хисамов, погибли восемь человек. Кроме того, Хисамов участвовал в казнях. Его задержали в Турции в 2017 году, а после депортации в Таджикистан передали правоохранительным органам России.