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Posted 2 апреля 2019, 11:27

Published 2 апреля 2019, 11:27

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Ювелирные изделия без декларации задержали на Таганрогской таможне

2 апреля 2019, 11:27
Сотрудники Таганрогской таможни задержали 267 незадекларированных серебряных ювелирных изделий, сообщило ЮТУ.

Ювелирные изделия везла жительница Дагестана, возвращавшаяся из Украины через автомобильный пропускной пост Весело-Вознесенка. При досмотре в ее багаже обнаружили партию серебряных колец, серег, браслетов, цепочек и кулонов с бирками общим весом более двух килограммов.

Владелица ювелирных изделий заявила, что не знала о необходимости декларированного такого рода товаров.

По факту происшествия возбудили административное дело.

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