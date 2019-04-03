rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дополнительные деньги выделят на ремонт аварийного коллектора в Таганроге

3 апреля 2019, 13:33
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев принял решение выделить дополнительные средства на ремонт канализационного коллектора в Таганроге, который находится в аварийном состоянии, сообщает правительство региона.

Коллектор, на котором произошла авария, находится на пересечении улиц Транспортной и Кузнечной в Таганроге. Сейчас уже потратили 110 миллионов рублей на восстановление 1,25 километра.

"Срочной замены требуют 2,5 километра участков. Деньги на работы перечислят из резервного фонда", - сказано в сообщении.

Теперь будет подготовлена проектная документация на реконструкцию всего объекта, длина которого составляет 11 километров. Проект подготовят до ноября.

Точные суммы на данный момент не называются, но Голубев пообещал, что будут выделены необходимые средства.

Напомним, техногенная авария на 44-летнем коллектора произошла весной 2018 года. В городе ввели режим ЧС.

Материалы по теме
"УК "Лад" в Таганроге не выполняла ремонт газового оборудования в домахМЧС выплатит авиазаводу Таганрога 53 млн рублей за ремонт самолета-амфибииПочти 36 млн руб потратят на ремонт двух дорог в Аксае
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00