Дополнительные деньги выделят на ремонт аварийного коллектора в Таганроге

Коллектор, на котором произошла авария, находится на пересечении улиц Транспортной и Кузнечной в Таганроге. Сейчас уже потратили 110 миллионов рублей на восстановление 1,25 километра.
"Срочной замены требуют 2,5 километра участков. Деньги на работы перечислят из резервного фонда", - сказано в сообщении.
Теперь будет подготовлена проектная документация на реконструкцию всего объекта, длина которого составляет 11 километров. Проект подготовят до ноября.
Точные суммы на данный момент не называются, но Голубев пообещал, что будут выделены необходимые средства.
Напомним, техногенная авария на 44-летнем коллектора произошла весной 2018 года. В городе ввели режим ЧС.