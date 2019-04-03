В Ростовской области за 2018 год ВИЧ обнаружили почти у 2 тыс человек

Сообщается, что на 1 января 2019 года в Ростовской области зарегистрировано всего 15 349 ВИЧ-инфицированных жителей региона. "В 2018 году впервые за последние шесть лет отмечена стабилизация числа новых случаев ВИЧ-инфекции на территории области, что, несомненно, является позитивной тенденцией", - сказано в документе. Согласно данным специалистов, по итогам 2018 года вновь выявлено 1980 ВИЧ-инфицированных жителей области, что составило 46,9 на 100 тысяч населения.
"Самый большой показатель роста заболеваемости за последние 20 лет был зарегистрирован в регионе в 2015 году (76,0%), что было связано с нарастанием темпов распространения вируса среди наркопотребителей. В последующие годы темпы роста показателя последовательно снижались (21,3% - 2016, 12,8% - 2017, 0,6% - 2018)", - сообщается в отчете.
ВИЧ передается половым путем при незащищенных сексуальных контактах, через кровь при использовании общих шприцев, при применении нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку во время беременности, родов, грудном вскармливании. Сдавать тест на ВИЧ рекомендуется дважды: через три и шесть месяцев после опасной ситуации. Это можно сделать бесплатно и анонимно в Ростовском СПИД-центре.