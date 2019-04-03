В Ростовской области за 2018 год ВИЧ обнаружили почти у 2 тыс человек

ВИЧ передается половым путем при незащищенных сексуальных контактах, через кровь при использовании общих шприцев, при применении нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку во время беременности, родов, грудном вскармливании. Сдавать тест на ВИЧ рекомендуется дважды: через три и шесть месяцев после опасной ситуации. Это можно сделать бесплатно и анонимно в Ростовском СПИД-центре.