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Posted 4 апреля 2019, 16:08

Published 4 апреля 2019, 16:08

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Замглавы Ростовского завода гражданской авиации будут судить за взятку

4 апреля 2019, 16:08
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении заместителя гендиректора предприятия "Ростовский завод гражданской авиации № 412" за получение коммерческого подкупа, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"С 2018 по 2019 года фигурант получил 350 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся производством электроэнергии. Деньги предназначались за проведение ремонта редуктора авиационного двигателя, - пояснили в управлении.

По данным следствия, работы должны были пройти без составления договора и без поступления денег на счета завода. Это означало отсутствие надлежащего контроля.

По факту произошедшего завели уголовное дело, его передали в суд. Максимальное наказание составляет 9 лет колонии.

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