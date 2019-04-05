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Posted 5 апреля 2019, 10:16

Published 5 апреля 2019, 10:16

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Объекты водоснабжения проверят в Ростовской области до 1 мая

5 апреля 2019, 10:16
В Ростовской области до 1 мая проведут инвентаризацию всех объектов водоснабжения, сообщило облправительство.

Кроме того, до указанного срока проверят качество воды в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятия проводят в рамках федерального проекта «Чистая вода», для реализации которого в области разработали дорожную карту.

После инвентаризации утвердят региональную программу «Чистая вода» и разработают проект по выполнению необходимых строительно-монтажных работ.

Целью проекта «Чистая вода», на который на ближайшие три года в регионе выделили более 1,3 миллиона рублей, является повышение качества питьевой воды за счет модернизации систем водоснабжения.

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