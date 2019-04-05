Пенсионер-миллионер и "Мишкино": как ростовские компании встретили весну

Posted 5 апреля 2019, 09:04
Published 5 апреля 2019, 09:04
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Кредиторы запрещают пенсионеру выезд из страны
Красиво жить не запретишь, но если только у тебя нет долгов. В Ростовской области 80-летний пенсионер задолжал более 233 миллионов, и кредиторы не на шутку испугались, что пожилой мужчина может уехать в Грузию, откуда он родом. Известно, что большая часть долга приходится на кредит, выданный одним из российских банков — пенсионер был зарегистрирован как предприниматель, но в 2018 году объявил себя банкротом. В настоящий момент по решению суда введена процедура реализации его имущества, которая должна хотя бы частично погасить долг. Поэтому кредиторы попросили запретить пенсионеру выезд из страны, но суд отклонил ходатайство.
Горечь и сладость
Для кондитерской фабрики «Мишкино» этот год начался совсем неудачно. В январе к компании подали один иск на сумму 173 миллиона рублей. В иске сказано, что между «Азово-Донской компанией» и «Мишкино» был заключен договор займа в размере 150 миллионов рублей, который кондитерская фабрика должна была погасить до декабря 2017 года. И вот с аналогичным иском уже в марте выступил предприниматель Артур Петросянц. Между «Мишкино» и бизнесменом был заключен договор поставки продукции на сумму в 2,4 миллиона рублей. Однако сделка так и не состоялась: заказ на склад Петросянца не поступил. Предприниматель просил признать фирму банкротом. Недавно стало известно, что фабрика «Мишкино» остановила работу, но долги никто не отменял. Производство по делам продолжается.
ЮФУ потерпел фиаско
Главный университет Ростовской области также не прошел мимо Арбитражного суда. По данным дела, Московское АО «НИИ автоматической аппаратуры им. В. С. Семенихина» требует взыскать с вуза 81,6 миллиона рублей за срыв сроков выполнения контракта по созданию безэкипажного катера «Аркадак-БЭК». Работы проводит НИИ Робототехники и процессов управления, который входит в состав вуза. «Аркадак-БЭК» — это беспилотный катер, на котором будет базироваться беспилотный подводный аппарат «Аркадак-АНПА». Производство по делу продолжается.
Лишился поста — лишился автомобиля
Претендовавший на пост главы администрации Азова Виталий Богомолов накануне 8 марта лишился автомобиля Toyota Camry. В 2015 году японский автомобиль был куплен Виталием Богомоловым у «Донпрессмаша» всего за 300 тысяч рублей, хотя рыночная стоимость машины составляла 743 тысячи рублей. Ему удалось приобрести автомобиль за такую небольшую сумму благодаря тому, что он являлся заместителем директора «Донпрессмаша». Руководство предприятия хоть уже и находилось в предбанкротном состоянии, но все равно одобрило покупку. Суд конфисковал легковой автомобиль Toyota Camry.
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