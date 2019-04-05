Пенсионер-миллионер и "Мишкино": как ростовские компании встретили весну

Для кондитерской фабрики «Мишкино» этот год начался совсем неудачно. В январе к компании подали один иск на сумму 173 миллиона рублей. В иске сказано, что между «Азово-Донской компанией» и «Мишкино» был заключен договор займа в размере 150 миллионов рублей, который кондитерская фабрика должна была погасить до декабря 2017 года. И вот с аналогичным иском уже в марте выступил предприниматель Артур Петросянц. Между «Мишкино» и бизнесменом был заключен договор поставки продукции на сумму в 2,4 миллиона рублей. Однако сделка так и не состоялась: заказ на склад Петросянца не поступил. Предприниматель просил признать фирму банкротом. Недавно стало известно, что фабрика «Мишкино» остановила работу, но долги никто не отменял. Производство по делам продолжается.