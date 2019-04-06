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Posted 6 апреля 2019, 14:56

Published 6 апреля 2019, 14:56

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

В Ростове определили минимальные зарплаты бюджетников

6 апреля 2019, 14:56
В Ростове-на-Дону были установлены минимальные оклады местных жителей, работающих в муниципальных бюджетных учреждениях, сообщается на сайте госадминистрации.

Речь идет об учреждениях, подведомственных департаменту соцзащиты населения города. Контроль за выполнением возложили на заместителей главы мэрии.

Так, в учреждениях здравоохранения минимальный оклад у заведующей отделением составляет 9,3 тысячи рублей, у инструктора-методиста по лечебной физкультуре - 7,3 тысячи рублей.

Отмечается, что санитаркам установили минимальный оклад почти в 6 тысяч, старшей медсестре - 7,7 тысячи. Кроме того, оклад у специалиста по охране труда не должен быть не менее 6 тысяч рублей, у соцработника - не менее 9 тысяч рублей.

В райцентрах соцобслуживания населения размер минимального должностного оклада составляет 18,3 тысячи рублей.

Предусмотрены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Они устанавливаются ежемесячно, их размер утверждается руководителями учреждений.

#Экономика#Новости
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