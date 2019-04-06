В Ростове определили минимальные зарплаты бюджетников

Отмечается, что санитаркам установили минимальный оклад почти в 6 тысяч, старшей медсестре - 7,7 тысячи. Кроме того, оклад у специалиста по охране труда не должен быть не менее 6 тысяч рублей, у соцработника - не менее 9 тысяч рублей.