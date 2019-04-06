В Ростове определили минимальные зарплаты бюджетников

Posted 6 апреля 2019, 14:56
Published 6 апреля 2019, 14:56
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Речь идет об учреждениях, подведомственных департаменту соцзащиты населения города. Контроль за выполнением возложили на заместителей главы мэрии.
Так, в учреждениях здравоохранения минимальный оклад у заведующей отделением составляет 9,3 тысячи рублей, у инструктора-методиста по лечебной физкультуре - 7,3 тысячи рублей.
Отмечается, что санитаркам установили минимальный оклад почти в 6 тысяч, старшей медсестре - 7,7 тысячи. Кроме того, оклад у специалиста по охране труда не должен быть не менее 6 тысяч рублей, у соцработника - не менее 9 тысяч рублей.
В райцентрах соцобслуживания населения размер минимального должностного оклада составляет 18,3 тысячи рублей.
Предусмотрены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Они устанавливаются ежемесячно, их размер утверждается руководителями учреждений.
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