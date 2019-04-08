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Posted 8 апреля 2019, 08:53

Published 8 апреля 2019, 08:53

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Ростов в октябре

8 апреля 2019, 08:53
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Донскую митрополию 27 октября 2019 года, сообщила Ростовская-на-Дону епархия.

Целью визита станет освящение Ростовского кафедрального собора, который ремонтировали почти шесть лет.

Напомним, реставрацию кафедрального собора в Ростове, построенного в 1766 году, завершат в августе текущего года.

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