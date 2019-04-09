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Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

9 апреля 2019, 14:07
Фото: pxhere.com
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) завершило расследование дела против 24-летнего Зейна Кайзера, шантажировавшего любителей порноресурсов.

Бывшему студенту грозит наказание в виде лишение свободы на срок около шести с половиной лет.

Телеканал «360» сообщает, что Кайзер интегрировал в рекламу легальных порносайтов вредоносные программы, заражающие компьютеры жертв. Затем пользователю приходило уведомление о необходимости выплатить штраф от якобы полицейских служб страны.

Отмечается, что хакер работал с суммами, которые составляли от 300 до тысячи долларов (или 220-760 фунтов стерлингов). В течение всей своей «карьеры» он заработал около 700 тысяч фунтов стерлингов, что в составляет почти 60 млн рублей.

При этом, заработанные мошенническим способом средства Кайзер тратил достаточно быстро: дорогие отели, услуги проституток, азартные игры и часы Rolex — список предпочтений хакера.

Однако, сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать киберпреступника. В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.

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