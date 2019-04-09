Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

Бывшему студенту грозит наказание в виде лишение свободы на срок около шести с половиной лет.
Телеканал «360» сообщает, что Кайзер интегрировал в рекламу легальных порносайтов вредоносные программы, заражающие компьютеры жертв. Затем пользователю приходило уведомление о необходимости выплатить штраф от якобы полицейских служб страны.
Отмечается, что хакер работал с суммами, которые составляли от 300 до тысячи долларов (или 220-760 фунтов стерлингов). В течение всей своей «карьеры» он заработал около 700 тысяч фунтов стерлингов, что в составляет почти 60 млн рублей.
При этом, заработанные мошенническим способом средства Кайзер тратил достаточно быстро: дорогие отели, услуги проституток, азартные игры и часы Rolex — список предпочтений хакера.
Однако, сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать киберпреступника. В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.