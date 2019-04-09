Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

Отмечается, что хакер работал с суммами, которые составляли от 300 до тысячи долларов (или 220-760 фунтов стерлингов). В течение всей своей «карьеры» он заработал около 700 тысяч фунтов стерлингов, что в составляет почти 60 млн рублей.