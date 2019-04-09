Усть-Донецкий порт в Ростовской области могут признать банкротом

В 2018 году УФНС города Москвы также пыталось обанкротить Усть-Донецкий порт, расположенный в Ростовской области. Тогда сумма долга перед налоговиками превышала 7,2 миллиона рублей. Однако ответчик погасил задолженность до даты судебного заседания, в связи с чем суд прекратил дело о банкротстве.