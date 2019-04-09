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Posted 9 апреля 2019, 14:37

Published 9 апреля 2019, 14:37

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Усть-Донецкий порт в Ростовской области могут признать банкротом

9 апреля 2019, 14:37
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению исковое заявления Управления федеральной налоговой службы города Москвы с требованием признать банкротом АО «Усть-Донецкий порт», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Известно, что сумма требований истца составила 8,8 миллиона рублей. Данная задолженность образовалась в результате неуплаты ряда налоговых платежей и страховых взносов. Суд назначил заседание по этому делу на 13 мая 2019 года.

В 2018 году УФНС города Москвы также пыталось обанкротить Усть-Донецкий порт, расположенный в Ростовской области. Тогда сумма долга перед налоговиками превышала 7,2 миллиона рублей. Однако ответчик погасил задолженность до даты судебного заседания, в связи с чем суд прекратил дело о банкротстве.

Усть-Донецкий порт находится в устье Северского Донца в шести километрах от реки Дон на территории 39 гектаров. Предприятие АО «Усть-Донецкий порт» было основано в 1993 году.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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