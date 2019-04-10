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Posted 10 апреля 2019, 11:02

Published 10 апреля 2019, 11:02

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Движение ограничат в центре Ростова 1 мая

10 апреля 2019, 11:02
Сюжет
Новости Ростова
В центральной части Ростова-на-Дону из-за первомайских мероприятий ограничат движение транспорта, сообщили в городской администрации.

Проезд перекроют 1 мая с 10.00 мск на 45 минут. Это коснется улицы Гагарина, проспекта Ворошиловский, улицы Красноармейская и площади у здания Дома профсоюзов.

В это время организуют шествие, посвященное празднику 1 Мая — Дню весны и труда.

Ранее появилась информация, что в центре будут перекрывать проезд во время празднования годовщины победы ВОВ.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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