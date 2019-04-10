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Posted 10 апреля 2019, 09:59

Published 10 апреля 2019, 09:59

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Движение перекрыли под Ростовом для диагностики моста

10 апреля 2019, 09:59
В Ростовской области в части дороги М-4 «Дон» ограничили движение из-за технических работ, сообщили в региональном УМВД.

Ограничения действуют в Каменском районе на 930-м километре трассы. Это касается участка через реку «Северский Донец».

«Машины пропускают только по встречной полосе. Безопасность дорожного движения обеспечивают полицейские», — пояснили в управлении.

Сейчас проходят работы по диагностике мостового перехода в сторону Ростова.

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