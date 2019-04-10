«Первым фонтаном на Левенцовке» назвали ростовчане коммунальную аварию

Posted 10 апреля 2019, 09:56
Published 10 апреля 2019, 09:56
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
На снимках грязно-коричневая жидкость фонтаном забила из-под земли. Судя по снимкам, высота столба грязной воды составила около полутора метра.
«В Левенцовке заработал первый фонтан, ура!», — подписал фото автор сообщения. Подписчики популярного паблика поддержали его своими шутками. Один из комментаторов написал: «Дизайнерская композиция из куч земли, щебеня, арматуры, разработанная в Париже по последним веяниям ландшафтного дизайна. Вода подкрашена в благородный цвет охры».
Другой предположил, что просто вместо воды в фонтане используется кола. «Скажите им, что нет там нефти, пусть не ищут», — написал еще один пользователь соцсети.
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