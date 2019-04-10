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Posted 10 апреля 2019, 13:44

Published 10 апреля 2019, 13:44

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Под Ростовом в сгоревшей иномарке погибли двое мужчин, ранена девушка

10 апреля 2019, 13:44
Сюжет
Эксклюзив
Ночью в среду в Каменском районе Ростовской области Skoda Octavia вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека, сообщил RostovGazeta сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи на трассе Малая Каменка. По предварительным данным, неустановленный водитель Skoda не справился с управлением, машина вылетела в кювет и сгорела.

«Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, 23-летняя девушка доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

#Эксклюзив#Новости
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