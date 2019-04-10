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Posted 10 апреля 2019, 10:40

Published 10 апреля 2019, 10:40

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Расширить льготы для семей с детьми-инвалидами предложили в Ростове

10 апреля 2019, 10:40
Расширить социальные льготы для семей, воспитывающих как своих, так и приемных детей-инвалидов, предложили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

В частности, предлагается освободить такие семьи от транспортного налога на один автомобиль и обеспечить детей-инвалидов, обучающихся на дому, сухим пайком или денежной компенсацией за двухразовое питание.

Кроме того, рассматривают возможность создания областного центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Отделения центра, по планам, будут работать во всех районах области.

Еще одним нововведением станет онлайн-площадка для обсуждения и решения проблем детей с ограничениями по здоровью.

#Общество#Новости
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