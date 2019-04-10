Расширить льготы для семей с детьми-инвалидами предложили в Ростове

Posted 10 апреля 2019, 10:40
Published 10 апреля 2019, 10:40
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
В частности, предлагается освободить такие семьи от транспортного налога на один автомобиль и обеспечить детей-инвалидов, обучающихся на дому, сухим пайком или денежной компенсацией за двухразовое питание.
Кроме того, рассматривают возможность создания областного центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Отделения центра, по планам, будут работать во всех районах области.
Еще одним нововведением станет онлайн-площадка для обсуждения и решения проблем детей с ограничениями по здоровью.
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