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Трудовых мигрантов пересчитают в Ростовской области

10 апреля 2019, 08:12
Фото: мвд.рф
Выборочное наблюдение труда мигрантов проведут в Ростовской области, сообщило областное правительство.

Подсчет проведут с целью выяснения ситуации и привлечения в регион дополнительной рабочей силы.

Так, в 2017 году трудовые мигранты составили менее 2% от общего числа трудоустроенного населения Ростовской области. Больше всего иностранных граждан в регионе работает в сфере услуг, продаж, строительства и транспортных перевозок.

В Ростове начал работу Всероссийский семинар по вопросам проведения выборочного наблюдения труда мигрантов, в ходе которого обсудят основные возникающие при проведении статистических исследований вопросы.

Исследование будут проводить в четыре этапа: в апреле, мае, августе и сентябре. При этом особое внимание уделят неформальному сектору – индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, применяющим труд мигрантов в домашних хозяйствах.

Отмечается, что в Ростовской области вопрос актуален за счет приграничного положения и высокого экономического развития.

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#Новости#Экономика
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