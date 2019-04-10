Трудовых мигрантов пересчитают в Ростовской области

Подсчет проведут с целью выяснения ситуации и привлечения в регион дополнительной рабочей силы.
Так, в 2017 году трудовые мигранты составили менее 2% от общего числа трудоустроенного населения Ростовской области. Больше всего иностранных граждан в регионе работает в сфере услуг, продаж, строительства и транспортных перевозок.
В Ростове начал работу Всероссийский семинар по вопросам проведения выборочного наблюдения труда мигрантов, в ходе которого обсудят основные возникающие при проведении статистических исследований вопросы.
Исследование будут проводить в четыре этапа: в апреле, мае, августе и сентябре. При этом особое внимание уделят неформальному сектору – индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, применяющим труд мигрантов в домашних хозяйствах.
Отмечается, что в Ростовской области вопрос актуален за счет приграничного положения и высокого экономического развития.