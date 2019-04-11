Минфин США не предоставит демократам налоговые декларации Трампа в срок

Так, пишет газета «Известия», ранее Нил сделал запрос в налоговую службу США, согласно которому необходимо предоставить ему налоговые декларации Трампа, за период 2013-2018 год. При этом, в письме минфина также говорится о том, что комитет просит предоставить материалы до 10 апреля, однако министерство финансов не сможет к этому сроку завершить рассмотрение запроса.