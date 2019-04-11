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Posted 11 апреля 2019, 13:59

Published 11 апреля 2019, 13:59

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Минфин США не предоставит демократам налоговые декларации Трампа в срок

11 апреля 2019, 13:59
Глава ведомства Стивен Мнучин, направил письмо главе комитета по налогам палаты представителей США демократу Ричарду Нилу, в котором заявил, что министерство финансов США не предоставит конгрессу налоговые декларации президента США Дональда Трампа в установленный срок.

Так, пишет газета «Известия», ранее Нил сделал запрос в налоговую службу США, согласно которому необходимо предоставить ему налоговые декларации Трампа, за период 2013-2018 год. При этом, в письме минфина также говорится о том, что комитет просит предоставить материалы до 10 апреля, однако министерство финансов не сможет к этому сроку завершить рассмотрение запроса.

Отмечается, что Мнучин акцентировал внимание на беспрецедентности такого запроса, сообщив что ведомство консультируется министерством юстиции США.

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